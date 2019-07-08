2019-07-08T11:26:54+03:00
Общество

В Орле нескольким абонентам придется переждать отключение воды

Временные ограничения коснутся орловцев сегодня, 8 июля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле нескольким абонентам придется переждать без водыВ Орле нескольким абонентам придется переждать без водыФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле нескольким абонентам придется переждать отключение воды. Временные ограничения коснутся орловцев сегодня, 8 июля.

Как сообщил «КП» диспетчер МПП ВКХ «Орелводоканал», в связи с заменой задвижки в водопроводной сети на ЦТП улицы Бурова № 36 подача воды будет прекращена по следующим адресам: улица Бурова, № 30, № 32, № 34, № 36,

№ 38, № 40, а также в доме № 62 по улице Раздольной. Воды здесь не будет до 16 часов дня.

Кроме того, по информации орловской теплосетевой компании, сегодня в доме № 4 по улице Блынского пройдет проверка бойлера на плотность. Так, горячую воду отключат до полудня в домах № 2, № 2а и № 4 по улице Блынского и № 111 по Московскому шоссе.

Стоит отметить, что в Орле от горячей воды также отключены дома № 11, № 13, № 15, № 17, № 19, № 21, № 23, № 25, № 27 по улице 6-й Орловской дивизии. По словам диспетчер ООО «Газпром теплоэнерго Орел», до 15 июля здесь проводятся гидравлические испытания и ремонт тепломагистрали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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