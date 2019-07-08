В Орловской области перезахоронят останки князя Куракина
В Орловской области перезахоронят останки князя Алексея Куракина. Они обнаружены спустя много лет во время археологической экспедиции в Свердловском районе.
Останки нашли на месте склепа, пристроенного к Преображенской церкви в поселке Куракинский, в котором в начале XIX века находилось родовое имение известных на всю Россию государственных деятелей. Предполагалось, что храм был полностью уничтожен в 1943 году, отступающими немцами.
Археологические раскопки в поселке начались еще летом прошлого года. В июне были найдены фрагменты скелета человека, детали декоративной обшивки и ножка в виде львиной лапы от гроба, а также уникальная складень-икона. Ученые установили, что останки принадлежат именно Алексею Куракину.
- Церемония торжественного перезахоронения запланирована на 3 августа, - сообщает сайт Общественного фонда содействия восстановлению усадьбы князя КуракинА.
СПРАВКА КП
Князь Алексей Борисович Куракин — российский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса, который занимал ряд высших постов в царствования Павла I и Александра I. Прямой предок всех последующих князей Куракиных.
ИСТОЧНИК KP.RU