В Орловской области перезахоронят останки князя Куракина

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-08T10:53:33+03:00

Они обнаружены спустя много лет во время экспедиции в Свердловском районе

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В Орловской области перезахоронят останки князя Алексея Куракина. Они обнаружены спустя много лет во время археологической экспедиции в Свердловском районе.

Останки нашли на месте склепа, пристроенного к Преображенской церкви в поселке Куракинский, в котором в начале XIX века находилось родовое имение известных на всю Россию государственных деятелей. Предполагалось, что храм был полностью уничтожен в 1943 году, отступающими немцами.

Археологические раскопки в поселке начались еще летом прошлого года. В июне были найдены фрагменты скелета человека, детали декоративной обшивки и ножка в виде львиной лапы от гроба, а также уникальная складень-икона. Ученые установили, что останки принадлежат именно Алексею Куракину.

- Церемония торжественного перезахоронения запланирована на 3 августа, - сообщает сайт Общественного фонда содействия восстановлению усадьбы князя КуракинА.

СПРАВКА КП

Князь Алексей Борисович Куракин — российский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го класса, который занимал ряд высших постов в царствования Павла I и Александра I. Прямой предок всех последующих князей Куракиных.

ИСТОЧНИК KP.RU