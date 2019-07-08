СЕГОДНЯ 10:47 2019-07-08T10:55:53+03:00

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Дни Москвы стартуют на Орловщине на этой неделе в четверг, 11 июля. В рамках торжественного открытия в Орле для жителей и гостей города споет Хор Турецкого. Концерт известного вокального коллектива под открытым небом состоится на площади Ленина. Солисты Хора исполнят любимые песни нескольких поколений.

Начало концерта в 18:30. Вход свободный для всех желающих.

Напомним, также в этот день в центре города автомобилистам запретят движение и парковку. С 6 утра до 11:30 часов стоянка транспорта будет запрещена на улице Пушкина. Проезд здесь же перекроют с 10 часов в связи с возложением цветов в сквере Танкистов.

Вечером, ввиду концерта с 18:20 до 21 часа проехать нельзя будет по улице Ленина, Пролетарской горе, а также по улице Максима Горького. Стоянка автомобилистам будет недоступна здесь же с полуночи 11 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU