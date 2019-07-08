Двое детей пострадали в тройном ДТП под Орлом

СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-08T10:33:46+03:00

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В Орловской области в ДТП с участием трех автомобилей пострадали двое детей. Одному из них потребовалась госпитализация.

Авария случилась в поселке Нарышкино в воскресенье, 7 июля. Примерно около десяти утра пожилой водитель на отечественной «Семерке» не рассчитал безопасную дистанцию до впереди идущего микроавтобуса и врезался в него. «Мерседес», за рулем которого был 48-летний водитель от удара врезался в попутную легковушку «Пежо», которой управляла 35-летняя автоледи.

- В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и 2 ребёнка-пассажира автомобиля «ВАЗ» 14-ти и 13-ти лет. Водитель «Пежо» обратилась самостоятельно в медучреждение, после оказания помощи отпущена, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU