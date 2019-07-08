СЕГОДНЯ 10:33 2019-07-08T10:33:13+03:00

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На орловской трассе в ДТП пострадал 9-летний ребенок. Авария с кроссовером случилась в воскресенье днем, 7 июля. Около 16:20 38-летний водитель «Фольксваген Тигуан» следовал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Белгорода в направлении Москвы. В районе 358-го километра трассы автомобиль улетел в кювет.

- Мальчик-пассажир получил травмы. С места ДТП бригадой скорой медицинской помощи ребенка доставили в НКМЦ имени Круглой. После осмотра отпущен на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона всего было зарегистрировано 34 ДТП, в результате которых 11 человек получили телесные повреждения. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU