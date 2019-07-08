2019-07-08T10:24:18+03:00
Общество

В Орловской области почти четыре тысячи человек сделали прививки от кори

Вакцинация поможет избежать распространения инфекции в регионе
Ольга СУПОНЕВА
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Вакцинация продолжаетсяВакцинация продолжаетсяФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловцы продолжают делать прививки от кори. В региональном Роспотребнадзоре отмечают: вакцинация поможет избежать распространения инфекции в регионе.

По данным на 4 июля, прививки сделали 3 тысячи 831 человек. Из них 27 детей и 395 иностранцев.

- Целью подчищающей иммунизации является формирование прочного коллективного иммунитета, который позволит надежно защитить население от коревой инфекции, предупредить распространение инфекции на территории области, - сообщают в регуправлении Роспотребнадзора.

Отмечается, что сохраняется вероятность завоза инфекции из других регионов. Информацию о профилактике кори можно получить по телефону 41-53-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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