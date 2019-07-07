Орловский театр «Свободное пространство» новый сезон откроет Шекспиром
Новый сезон, который будет 43-м по счету, орловский театр «Свободное Пространство» откроет Шекспиром. Спектакль «Сон в летнюю» ночь зритель увидит 13 сентября.
Над комедией по вечной пьесе английского драматурга Уильяма Шекспира работает режиссер Виктория Печерникова.
- Что будет, если блуждать по лесу в волшебную летнюю ночь? Можно встретить сказочных существ, можно влюбиться и тут же разлюбить, а можно даже превратиться в осла. Сон и явь... Их границы так тонки, так зыбки, все в волшебном лесу призрачно, легко и изменчиво. Берегитесь ходить в лес в волшебную летнюю ночь, а то вдруг вернетесь домой сраженные страстной любовью! - гласит описание премьеры на официальном сайте театра.
Сейчас труппа «Свободного пространства» находится в отпуске до августа. Купить билеты на премьеру на данный момент в кассе нельзя, однако можно сделать это уже сейчас онлайн на сайте.
КОГДА, ГДЕ?
13 сентября, 18.30
Пл. Карла Маркса, 2
(16+)
ИСТОЧНИК KP.RU
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