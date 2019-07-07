2019-07-07T10:20:22+03:00
Звезды

Орловский театр «Свободное пространство» новый сезон откроет Шекспиром

Премьерная постановка «Сон в летнюю ночь» ждет зрителя 13 сентября
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Новый сезон, который будет 43-м по счету, орловский театр «Свободное Пространство» откроет Шекспиром. Спектакль «Сон в летнюю» ночь зритель увидит 13 сентября.

Над комедией по вечной пьесе английского драматурга Уильяма Шекспира работает режиссер Виктория Печерникова.

- Что будет, если блуждать по лесу в волшебную летнюю ночь? Можно встретить сказочных существ, можно влюбиться и тут же разлюбить, а можно даже превратиться в осла. Сон и явь... Их границы так тонки, так зыбки, все в волшебном лесу призрачно, легко и изменчиво. Берегитесь ходить в лес в волшебную летнюю ночь, а то вдруг вернетесь домой сраженные страстной любовью! - гласит описание премьеры на официальном сайте театра.

Сейчас труппа «Свободного пространства» находится в отпуске до августа. Купить билеты на премьеру на данный момент в кассе нельзя, однако можно сделать это уже сейчас онлайн на сайте.

КОГДА, ГДЕ?

13 сентября, 18.30

Пл. Карла Маркса, 2

(16+)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Год театра в Орловской области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прохладной и дождливой будет новая неделя в Орле
В Орловской области нашли некачественное масло и молоко
В Орле «БМВ» протаранил бордюр и столб
Орловцев приглашают поболеть за любимую команду на Кубке конного двора «Вязки»
Орловцы обратились к Клычкову с просьбой отремонтировать мост в селе Крутое
После алкогольного застолья знакомый украл у орловчанки золотую цепочку
На Орловщине скорректируют проект единой транспортной схемы
В Орле открыта выставка детских рукописных книг
На Орловщине выбрали «Детский сад года»
В Орле инспекторам ГИБДД вручили награды
Орловец украл с луга овцу и забил ее на мясо
В Орле за Круглым столом обсудили вопросы предоставления льготной ипотеки
«Формирование комфортной городской среды» на Орловщине вызвало вопросы у прокуратуры
Орловские спасатели тушили пожар на складе
Молодым орловцам предлагают проявить свои таланты
Орловцы пополнили ряды Российской армии
Первые выходные июля не порадуют орловцев по-летнему теплой погодой
15 человек в Орловской области получили травмы во время работы
На автодороге «Орел-Брянск» столкнулись два встречных авто
Орловские спортсмены поборолись за Кубок области по легкой атлетике
Под Орлом иномарка въехала в дерево и загорелась
В Орле пройдет игра «Бегущий Город»
Орловцы пригласили губернатора прогуляться по «убитому мосту»
Орловец, воровавший интернет у других абонентов, попал под уголовную статью
В Орле водитель без прав на «Газели» протаранил грузовик с прицепом
Попутные «Шкода» и «Опель» не поделили в Орле улицу 1-ю Курскую