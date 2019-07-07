В Орловской области нашли некачественное масло и молоко

СЕГОДНЯ 10:03 2019-07-07T10:07:49+03:00

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В Орловской области специалисты Роспотребнадзора устроили проверку качеству молочной продукции. Из более чем полутысячи взятых проб часть не соответствовала стандартам.

Всего во втором квартале исследовано 511 проб молочных продуктов.

- По результатам лабораторных исследований 1,9% проб продукции не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям (за аналогичный период 2018 года – 4,5%), 1,4% проб продукции не соответствовали требованиям по показателям фальсификации (масло сливочное), - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Орловской области.

За некачественный продукт выписано штрафов больше чем на 100 тысяч рублей. Список недобросовестных производителей, нарушивших требования к продукции, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU