2019-07-06T17:20:21+03:00
Происшествия

В Орле «БМВ» протаранил бордюр и столб

В аварии пострадали три человека
Ольга СУПОНЕВА
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..Фото: Архив "КП"
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В Орле ранним утром водитель на иномарке «БМВ» протаранил бордюр и фонарный столб. В аварии пострадали три человека.

ДТП произошло примерно в 5.10. Как установили госавтоинспекторы, 28-летний мужчина ехал по Московской улице со стороны Михалицына в направлении Орджоникидзе. В районе дома №177 он потерял контроль над авто, врезался сперва в бордюр, а после в световую опору.

- В результате ДТП водитель транспортного средства получил телесные повреждения, госпитализирован. Также в результате ДТП пострадали два пассажира 1982 и 1984 годов рождения. После осмотра отпущены на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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