2019-07-06T15:48:15+03:00
Спорт

Орловцев приглашают поболеть за любимую команду на Кубке конного двора «Вязки»

Зрелищное спортивное состязание состоится в воскресенье, 14 июля
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев приглашают поболеть за любимую команду на Кубке конного двора «Вязки»Орловцев приглашают поболеть за любимую команду на Кубке конного двора «Вязки»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев приглашают поболеть за любимую команду на Кубке конного двора «Вязки». Зрелищное спортивное состязание состоится уже на следующей неделе в воскресенье, 14 июля.

В рамках соревнований на конном дворе организуют катания на лошадях, пони и фаэтоне. Для всех гостей Кубка подготовят вкусную еду и напитки. Вход для всех желающих будет свободным.

Начало соревнований в 11 утра.

Адрес: Орловская область, деревня Вязки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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