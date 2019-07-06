Орловцев приглашают поболеть за любимую команду на Кубке конного двора «Вязки»
Зрелищное спортивное состязание состоится в воскресенье, 14 июля
Орловцев приглашают поболеть за любимую команду на Кубке конного двора «Вязки»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцев приглашают поболеть за любимую команду на Кубке конного двора «Вязки». Зрелищное спортивное состязание состоится уже на следующей неделе в воскресенье, 14 июля.
В рамках соревнований на конном дворе организуют катания на лошадях, пони и фаэтоне. Для всех гостей Кубка подготовят вкусную еду и напитки. Вход для всех желающих будет свободным.
Начало соревнований в 11 утра.
Адрес: Орловская область, деревня Вязки.
ИСТОЧНИК KP.RU