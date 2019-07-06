Орловцы обратились к Клычкову с просьбой отремонтировать мост в селе Крутое

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-06T13:29:19+03:00

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В Ливенском районе отрезанными от центральной части села Крутое оказались пятьсот местных жителей. Все дело в том, что здешний мост через реку Труды - аварийный, и пользоваться им нельзя. Жители села расстроены: на протяжении долгого времени сооружение использовалось как для движения автомобилей, так и пешеходов. Это самый короткий путь к другой части села, где расположены ФАП, школа поселка Сахзаводской и магазины. Также аварийный мост ранее использовался для проезда школьного автобуса и автомобилей экстренных служб.

По словам местных, другой ближайший мост через реку Труды в селе Крутое расположен на федеральной трассе Р-119. Расстояние от него до примыкающей к реке части улицы Кирова составляет более 4-х километров. Так, для того, чтобы попасть на противоположный берег, люди преодолевают расстояние от 8 до 12 километров.

Чтобы разрешить проблему отрезанности от важнейших в селе социальных объектов, орловцы обратились к Губернатору Орловской области. Местные жители попросили Андрея Клычкова взять вопрос под свой контроль. Орловчане предложили провести комплексное обследование моста и реконструировать его.

ИСТОЧНИК KP.RU