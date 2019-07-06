В Орле открыта выставка детских рукописных книг

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-06T11:35:10+03:00

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В Орле открылась выставка детских рукописных книг. Уникальная экспозиция из Мурманска разместилась в стенах библиотеки имени Пришвина.

- На выставке представлены избранные экспонаты Музея детской рукописной книги, который находится в Мурманской областной детско-юношеской библиотеке. Среди них самые разные рукотворные книги: вязаные и сшитые, из дерева и фетра, известные всем сказки и произведения детского сочинения, - рассказали «КП» работники библиотеки.

Познакомиться с уникальными экспонатами может каждый желающий по адресу: улица Московская, 28.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU