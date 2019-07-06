2019-07-06T11:04:56+03:00
Общество

На Орловщине выбрали «Детский сад года»

По итогам конкурса коллектив лучшего дошкольного учреждения наградят грамотами
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине выбрали «Детский сад года»На Орловщине выбрали «Детский сад года»Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине выбрали «Детский сад года». Конкурс проводился региональным Департаментом образования.

Так, в номинации «Городской детский сад» победил детский сад № 48 комбинированного вида в Орле. Призерами конкурса стали детский сад № 17 комбинированного вида города Орла и детский сад № 2 города Болхова.

- В номинации «Сельский детский сад» победителем признан детский сад № 1 «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей в поселке Колпна. Призерами объявлены детский сад «Солнышко» Хотынецкого района и отделение по дошкольному образованию № 4 Знаменской средней общеобразовательной школы Орловского района, - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

По итогам конкурса коллектив лучшего дошкольного учреждения наградят грамотами Губернатора Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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