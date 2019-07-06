СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-06T10:42:45+03:00

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5 июля в Орле инспекторам ГИБДД вручили награды. Торжественное мероприятие, на котором отметили сотрудников, состоялось в честь 83-й годовщины образования управления.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Мероприятие открыл Александр Коршунов, начальник УГИБДД УМВД России по Орловской области. Он поздравил коллег праздником и пожелал им успехов в службе. Слово взял и Губернатор области Андрей Клычков. Глава региона подчеркнул, что в 2019 году благодаря профессионализму инспекторов снизилось количество ДТП, сократилось число погибших, и на треть снижен уровень травматизма среди несовершеннолетних.

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области

Отличившихся по службе сотрудников наградили ведомственными наградами, знаками «За отличие в службе ГИБДД», почетными грамотами и благодарностями. Ряду инспекторов присвоили очередные звания.

ИСТОЧНИК KP.RU