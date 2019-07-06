СЕГОДНЯ 10:14 2019-07-06T10:14:56+03:00

Орловец украл с луга овцу и забил ее на мясо Фото: Архив "КП"

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Кражу овцы раскрыли в Покровском районе полицейские. Животное принадлежало одному из селян. Обратившись к стражам порядка, мужчина рассказал, что в день пропажи овца паслась на лугу неподалеку от дома. Стоимость ущерба владелец животного оценил 7500 рублей.

На место происшествия выехали правоохранители. Сотрудники полиции осмотрели и прилегающие территории, где и было обнаружено место забоя животного. В ходе розыскных мероприятий удалось поймать причастного к пропаже овцы ранее судимого 43-летнего местного жителя. Мужчина своей вины не отрицал. Овцу он украл днем по дороге к знакомому. Пасущееся животное он забил на мясо.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области

ИСТОЧНИК KP.RU