В Орле за Круглым столом обсудили вопросы предоставления льготной ипотеки
В пятницу, 5 июля, в Орле прошел Круглый стол, на котором обсудили вопросы предоставления льготной ипотеки жителям. Стали известны подробности о том, кто может претендовать на сниженную ставку.
На мероприятии присутствовали представители облправительства, ПАО Сбербанка и ПАО «Орелсрой».
Между Орловской областью, банком и застройщиком подписано трехстороннее соглашение по ипотекеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Ранее стало известно, что в рамках программы «Ипотека» национального проекта «Жилье и городская среда» между областью, банком и застройщиком было подписано трехстороннее соглашение. Благодаря ему орловцы смогут приобрести жилье на первичном рынке по сниженной процентной ставке 6,7 %.
- Мы не ограничиваем выбор для участников программы. Главная цель подписанного соглашения – дать возможность орловцам улучшить свои жилищные условия, - поделился с «КП» в ходе пресс-конференции Дмитрий Сучков, генеральный директор ПАО «Орелстрой».
Генеральный директор ПАО "Орелстрой" обещает орловцам широкий выбор жильяФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Главное условие получения ипотеки – потенциальный заемщик должен быть трудоустроен и иметь прописку.
Претендовать на сниженную ставку могут 10 категорий граждан: жители аварийный домов, семьи в которых двое и больше детей, многодетные семьи, ветераны боевых действий, инвалиды, бюджетники, работники различных организаций и другие.
Реализация проекта рассчитана до 2024 года. В настоящее время Департамент строительства ведет прием заявлений от желающих принять участие в программе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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