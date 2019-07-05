2019-07-05T15:24:37+03:00
Происшествия

Орловские спасатели тушили пожар на складе

480 квадратных метров хранилища с сеном внутри сгорели
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: ГУ МЧС России по Орловской областиФото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области спасатели боролись с пожаром, охватившим склад. ЧП произошло в деревне Егорьевка Свердловского района области.

Сообщение о пожаре поступило в четвертом часу утра. Как оказалось, пламя разбушевалось во временном хранилище кормов. Внутри находилось сено.

- В результате пожара склад выгорел на площади 480 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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