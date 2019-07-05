Орловские спасатели тушили пожар на складе
480 квадратных метров хранилища с сеном внутри сгорели
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области спасатели боролись с пожаром, охватившим склад. ЧП произошло в деревне Егорьевка Свердловского района области.
Сообщение о пожаре поступило в четвертом часу утра. Как оказалось, пламя разбушевалось во временном хранилище кормов. Внутри находилось сено.
- В результате пожара склад выгорел на площади 480 квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливается, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU
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