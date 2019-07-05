2019-07-05T15:17:29+03:00
Общество

Молодым орловцам предлагают проявить свои таланты

Самые яркие участники конкурса получат денежные призы
Наталья Меркулова
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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15 июля в Орловской области стартует конкурсный отбор талантливой молодежи. Самых ярких ее представителей наградят денежными премиями в размере 20 тысяч рублей и почетными грамотами.

Отбор пройдет по следующим номинациям: социально значимая и общественная деятельность, научно-техническое творчество, учебно-исследовательская деятельность, профессиональное мастерство, художественное творчество, любительский спорт.

К участию в конкурсе допускаются юноши и девушки от 14 до 25 лет.

- Денежное поощрение Губернатора Орловской области предоставляется талантливым молодым людям, достигшим значительных результатов в науке, образовании, искусстве, спорте, то есть победителям различных конкурсов, соревнований, олимпиад муниципального и регионального уровня, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Чтобы стать участником конкурса необходимо до 30 июля принести резюме с подтверждением своих достижений в Департамент образования Орловской области (ул. Полесская,24, каб. 12).

ИСТОЧНИК KP.RU

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