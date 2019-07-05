2019-07-05T16:07:17+03:00
Общество

Орловцы пополнили ряды Российской армии

Защищать родину отправилось больше 20 жителей облцентра
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
..Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле торжественно проводили в армию новобранцев. Ряды вооруженных сил России пополнило больше 20 жителей облцентра.

Ставшие уже традиционными, проводы состоялись в военно-историческом музее. Новобранцам дали наставления, присутствовали на мероприятии их близкие.

- После напутственных слов перед будущими солдатами выступили творческие коллективы, а затем для них провели экскурсию по Военно-историческому музею. В конце мероприятия молодым людям вручили памятные подарки, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Формирование комфортной городской среды» на Орловщине вызвало вопросы у прокуратуры
Орловские спасатели тушили пожар на складе
Молодым орловцам предлагают проявить свои таланты
Первые выходные июля не порадуют орловцев по-летнему теплой погодой
15 человек в Орловской области получили травмы во время работы
На автодороге «Орел-Брянск» столкнулись два встречных авто
Орловские спортсмены поборолись за Кубок области по легкой атлетике
Под Орлом иномарка въехала в дерево и загорелась
В Орле пройдет игра «Бегущий Город»
Орловцы пригласили губернатора прогуляться по «убитому мосту»
Орловец, воровавший интернет у других абонентов, попал под уголовную статью
В Орле водитель без прав на «Газели» протаранил грузовик с прицепом
Попутные «Шкода» и «Опель» не поделили в Орле улицу 1-ю Курскую