Орловцы пополнили ряды Российской армии
Защищать родину отправилось больше 20 жителей облцентра
.Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле торжественно проводили в армию новобранцев. Ряды вооруженных сил России пополнило больше 20 жителей облцентра.
Ставшие уже традиционными, проводы состоялись в военно-историческом музее. Новобранцам дали наставления, присутствовали на мероприятии их близкие.
- После напутственных слов перед будущими солдатами выступили творческие коллективы, а затем для них провели экскурсию по Военно-историческому музею. В конце мероприятия молодым людям вручили памятные подарки, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU