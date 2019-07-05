Орловцы пополнили ряды Российской армии

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-05T16:07:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орле торжественно проводили в армию новобранцев. Ряды вооруженных сил России пополнило больше 20 жителей облцентра.

Ставшие уже традиционными, проводы состоялись в военно-историческом музее. Новобранцам дали наставления, присутствовали на мероприятии их близкие.

- После напутственных слов перед будущими солдатами выступили творческие коллективы, а затем для них провели экскурсию по Военно-историческому музею. В конце мероприятия молодым людям вручили памятные подарки, - рассказали «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU