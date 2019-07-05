СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-05T12:27:02+03:00

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За два последних месяца 15 человек в Орловской области получили травмы во время работы. По данным регионального отделения Фонда социального страхования, чаще всего несчастные случаи связаны с неосторожными падениями и нарушением техники безопасности на производстве. Большинство случаев за это время определили как легкие, но есть среди них и те, которые не обошлись без тяжелых последствий.

Одну из самых тяжелых травм получил 16 мая 46-летний сантехник из Орла. Проходя по спортзалу, он потерял сознание и упал лицом прямо на металлическую туру. В результате мужчина получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом височной кости, челюстных пазух и костей носа.

- Не обошлось без происшествий и с электрооборудованием. 19 мая в Ливнах 59-летний электромонтер вместе с товарищем меняли шинный разъединитель. При подаче напряжения внезапно произошел хлопок и монтера обдал огненный поток. Он получил термический ожог верхних конечностей и лица II-III степени, - рассказали «КП» в пресс-службе отделения ФСС по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU