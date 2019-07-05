СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-05T11:57:20+03:00

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На автодороге «Орел-Брянск» столкнулись два встречных авто. Авария произошла сегодня ранним утром, 5 июля. 43-летний водитель «Лада Ларгус» в районе 17-го километра трассы съехал со своей полосы движения и врезался в «Форд Транзит».

- В результате ДТП пострадала пассажирка «Ларгуса». После оказания медицинской помощи женщину отпустили, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU