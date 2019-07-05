2019-07-05T11:57:20+03:00
Происшествия

На автодороге «Орел-Брянск» столкнулись два встречных авто

Пострадала пассажирка
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
Изменить размер текста:

На автодороге «Орел-Брянск» столкнулись два встречных авто. Авария произошла сегодня ранним утром, 5 июля. 43-летний водитель «Лада Ларгус» в районе 17-го километра трассы съехал со своей полосы движения и врезался в «Форд Транзит».

- В результате ДТП пострадала пассажирка «Ларгуса». После оказания медицинской помощи женщину отпустили, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП в Орле и Орловской области 2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24