Орловские спортсмены поборолись за Кубок области по легкой атлетике

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-05T11:46:34+03:00

Изменить размер текста: A A

В среду, 3 июля, на Центральном стадионе имени Ленина прошли соревнования среди 200 сильнейших легкоатлетов Орловской области. Особенностью турнира стало то, что разделения по возрасту не было. Молодые спортсмены выполняли задания наравне со своими старшими коллегами.

- Это необходимо для того, чтобы они не боялись более сильных соперников и могли на равных сражаться с ними. Это один из нюансов психологической подготовки спортсменов к участию в конкурентной борьбе, - рассказал «КП» Александр Цветик, главный судья соревнований.

Для того чтобы показать свою силу, выносливость и желание побеждать, им пришлось проявить себя в беге на дистанцию от 100 метров до 1 километра, прыжках в длину и толкании ядра.

Кубок Орловской области завершил летний сезон региональных соревнований. Теперь для орловских спортсменов наступило время отдыха и восстановления сил для новых соревнований.

ИСТОЧНИК KP.RU