Под Орлом иномарка въехала в дерево и загорелась

СЕГОДНЯ 11:16 2019-07-05T11:16:59+03:00

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В четверг вечером, 4 июля, на автодороге «Дмитровск-Кромы-Соломино-Плоское» произошло ДТП. 69-летний водитель «Форд Фокус» на 2-м километре трассы на небезопасной скорости не справился с управлением. Машина влетела в дерево и загорелась.

- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир иномарки, Оба от госпитализации отказались, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU