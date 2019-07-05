2019-07-05T11:16:59+03:00
Происшествия

Под Орлом иномарка въехала в дерево и загорелась

Водитель и пассажир автомобиля получили травмы
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В четверг вечером, 4 июля, на автодороге «Дмитровск-Кромы-Соломино-Плоское» произошло ДТП. 69-летний водитель «Форд Фокус» на 2-м километре трассы на небезопасной скорости не справился с управлением. Машина влетела в дерево и загорелась.

- В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир иномарки, Оба от госпитализации отказались, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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