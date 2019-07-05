СЕГОДНЯ 11:09 2019-07-05T11:10:20+03:00

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В Орле пройдет игра «Бегущий Город». Ее участников ждут квесты, краеведческие загадки и задания по спортивному ориентированию. Главная цель соревнований – быстрее всех найти заданный организаторами городской объект с помощью подсказок, условных схем, фотографий и головоломок.

Бегущий Город – один из самых масштабных проектов России, увлекательный и оригинальный вид спорта, совмещающий в себе посещение самых интересных городских уголков с азартом городской гонки и мозговым штурмом.

- Это отличная возможность узнать город с нестандартной стороны, увидеть малоизвестные достопримечательности, пообщаться с друзьями, провести весело время, с пользой для себя и своего здоровья, - сообщает официальная группа в соцсетях ТИЦ Орловской области.

Подать заявку можно на сайте проекта. Игра состоится 28 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU