СЕГОДНЯ 10:34 2019-07-05T10:35:35+03:00

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Орловцы пригласили губернатора прогуляться по «убитому мосту». Жители района Мясокомбината записали коллективное видеообращение к Андрею Клычкову, стоя на этом самом сооружении.

Пешеходный мост через Оку, в районе конечной остановки троллейбуса №6, соединяет Советский и Железнодорожный районы Орла. Местные жители решили обратиться к губернатору в надежде обратить внимание властей на проблему разрушающегося моста.

- Меня как маму двоих детей беспокоит их безопасность. Ребенку приходится самостоятельно ходить в школу, самая близкая дорога – это дорога через мост, - сетует орловчанка.

- С моста спуститься нельзя, порожки осыпаются, - добавляет другая.

В числе проблем местные жители также называют разбитые пандусы, листы металла играют под ногами, асфальта практически не осталось, освещения нет, а территория рядом заросла кустами. При этом орловцы говорят, что обращались к чиновникам с просьбой хотя бы сделать освещение, но в ответ получали лишь одни отписки.

- Жители нашего района приглашают вас лично посетить это место, - добавляют орловцы в своем обращении к главе региона.

«Комсомолка» следит за ситуацией.

Жители р-на Мясокомбинат приглашают Клычкова А.Е. на свидание.

ИСТОЧНИК KP.RU