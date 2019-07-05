Орловец, воровавший интернет у других абонентов, попал под уголовную статью

СЕГОДНЯ 10:09 2019-07-05T10:14:57+03:00

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В Орле любитель бесплатного интернета стал фигурнатом уголовного дела. Хакер-халявщик подключался к роутерам и модемам других абонентом и не платил за пребывание в сети.

Инцидент произошел в Урицком районе области. Воровал интернет мужчина с помощью специального программного обеспечения. Он подключался к сети, а в это время другие абоненты не могли нормально пользоваться интернетом. Однако продлилась халява недолго.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УФСБ России по Орловской области, противоправная деятельность, препятствовавшая доступу к сети Интернет легитимных абонентов оператора связи, была пресечена сотрудниками силового ведомств вместе с полицейскими и службой безопасности оператора.

Уголовное дело было заведено по статье УК РФ «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Теперь, по решению Урицкого районного суда, горе-хакеру грозит штраф в виде 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU