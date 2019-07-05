В Орле водитель без прав на «Газели» протаранил грузовик с прицепом
В Орле водитель без прав на «Газели» протаранил грузовик с прицепом. Авария случилась на улице 6-й Орловской Дивизии в четверг поздним вечером, 4 июля.
20-летний молодой человек за рулем «ГАЗ-2705» двигался со стороны улицы Узловой в направлении Поселковой. В тот момент в районе дома № 9а водитель не уступил дорогу. Автомобиль столкнулся с грузовиком «МАЗ-5440» с полуприцепом «Шмитц».
- В результате ДТП пострадал водитель «Газели». С места аварии на машине скорой медицинской помощи он был доставлен в БУЗ ООКБ. После осмотра молодого человека госпитализировали, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Погибших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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