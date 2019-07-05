Попутные «Шкода» и «Опель» не поделили в Орле улицу 1-ю Курскую

СЕГОДНЯ 09:32 2019-07-05T09:32:27+03:00

Водитель одного из автомобилей не выдержал безопасную дистанцию

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Попутные «Шкода Роомстер» и «Опель Астра» не поделили в Орле улицу 1-ю Курскую в четверг вечером, 4 июля. Водитель второго двигался со стороны улицы 5-го Августа в направлении улицы Пушкина. В районе дома № 45 по 1-й Курской он не выдержал безопасную дистанцию. Машины столкнулись.

- В результате ДТП 41-летняя водитель «Шкоды» получила травмы. С места аварии женщину на машине скорой помощи доставили в больницу имени Семашко. После осмотра автоледи отпустили на амбулаторное лечение, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 12 ДТП, в результате которых пять человек получили травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU