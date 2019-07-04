2019-07-04T17:30:47+03:00
Общество

Орловцам предлагают рассказать, чего в городе не хватает

Опрос проводит городская администрация
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловцам предлагают рассказать, чего в городе не хватаетОрловцам предлагают рассказать, чего в городе не хватаетФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Жителям Орла предлагают рассказать, чего в городе не хватает. Опрос проводит городская администрация. С помощью него орловцы сообщат, каких видов предпринимательской деятельности в их районе недостаточно, а каких слишком много.

Опрос проходит в рамках проекта «Про100бизнес». Его инициировал губернатор Орловской области Андрей Клычков, чтобы облегчить не только процедуры создания и ведения бизнеса, но и дать готовые направления для занятий каждому желающему.

Предложения можно высылать на адрес: economy@orel-adm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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