СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-04T17:30:47+03:00

Орловцам предлагают рассказать, чего в городе не хватает Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Жителям Орла предлагают рассказать, чего в городе не хватает. Опрос проводит городская администрация. С помощью него орловцы сообщат, каких видов предпринимательской деятельности в их районе недостаточно, а каких слишком много.

Опрос проходит в рамках проекта «Про100бизнес». Его инициировал губернатор Орловской области Андрей Клычков, чтобы облегчить не только процедуры создания и ведения бизнеса, но и дать готовые направления для занятий каждому желающему.

Предложения можно высылать на адрес: economy@orel-adm.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU