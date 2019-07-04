Орловцам предлагают рассказать, чего в городе не хватает
Опрос проводит городская администрация
Орловцам предлагают рассказать, чего в городе не хватаетФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Изменить размер текста:
Жителям Орла предлагают рассказать, чего в городе не хватает. Опрос проводит городская администрация. С помощью него орловцы сообщат, каких видов предпринимательской деятельности в их районе недостаточно, а каких слишком много.
Опрос проходит в рамках проекта «Про100бизнес». Его инициировал губернатор Орловской области Андрей Клычков, чтобы облегчить не только процедуры создания и ведения бизнеса, но и дать готовые направления для занятий каждому желающему.
Предложения можно высылать на адрес: economy@orel-adm.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU