2019-07-04T17:01:29+03:00
Общество

В Орле комиссия одобрила ремонт в 32 дворах

Работы продолжаются еще на 56 территориях
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле комиссия одобрила ремонт в 32 дворахВ Орле комиссия одобрила ремонт в 32 дворахФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле комиссия одобрила ремонт в 32 дворах. Об этом сообщил начальник управления капитального строительства Сергей Костиков 2 июля на рабочем совещании в городской администрации.

- Это следующие объекты: улица Раздольная, 82; улица Бурова, 36, 40 и 18; улица Новосильская, 7; улица Паровозная, 6 и 8; переулок Южный, 5; улица 1-Курская, 1; улица Московская, 28А; улица Абрамова и Соколова, 3; улица Комсомольская, 141 и 249а; улица Васильевская, 127; улица Авиационная, 7/1 и 7/2; улица Машиностроительная, 1 и 5; улица Максима Горького, 44 и 119; переулок Ягодный, 6; улица Октябрьская, 41 и 45; улица Шаумяна, 2; улица Пожарная, 30; бульвар Победы, 3; улица 7 Ноября, 9 и 11; улица Часовая, 39, 43, 45 и 47, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Ремонтные работы продолжаются еще на 56 территориях. Заасфальтированы полностью 46 дворов. По 45 из них уже получены положительные пробы нового дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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