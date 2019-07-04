2019-07-04T15:54:27+03:00
Общество

Жителям села Крутое в Орловской области обустроят дорогу к центральным улицам

Из-за перекрытого пути к домам не могут проехать ни скорая, ни пожарные
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото с сайта ОНФФото с сайта ОНФ
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Несколько лет жители домов № 4 и № 5 по улице Набережной в селе Крутое Орловской области были отрезаны от центральной дороги. Все дело в том, что пять лет тому назад вокруг расположенной неподалеку школы-интерната установили забор. И ведущая к домам дорога оказалась перекрыта.

Как рассказывали сами местные, были случаи, когда 300 метров до машины скорой помощи несли мужчину с сердечным приступом. Проехать не могли и пожарные, когда в одном из домов случилось возгорание. Тогда жители тушили пожар своими силами.

Проблема сдвинулась с мертвой точки после обращения общественников к властям. Сейчас работы по обустройству новой дороги к домам на улице Набережной уже начались. Рабочие уже установили бордюры и подготовили основание под укладку асфальта.

- В результате разработка проезда к домам была включена в программу благоустройства дворовых территорий. Работы будут завершены к 15 июля, - сообщили «КП» активисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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