Стало известно об отмене реконструкции боев под Мценском в рамках праздника «За околицей»
Народные гуляния состоятся в прежнем формате
Фото: Вячеслав Коваленко
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Стало известно об отмене реконструкции боев под Мценском в рамках праздника «За околицей». Сами народные гуляния состоятся в прежнем формате в субботу, 6 июля.
Напомним, праздник состоится неподалеку от деревни Новоселки, которая считается бывшей усадьбой поэта Афанасия Фета. Событие украсят сельские подворья. А спортивные состязания, шахматный турнир и театрализованное представление «Охотничьи байки» станут прекрасным дополнением празднества.
Начало гуляний в 10 утра.
ИСТОЧНИК KP.RU