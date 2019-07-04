2019-07-04T14:53:02+03:00
Общество

Стало известно об отмене реконструкции боев под Мценском в рамках праздника «За околицей»

Народные гуляния состоятся в прежнем формате
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: Вячеслав КоваленкоФото: Вячеслав Коваленко
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Стало известно об отмене реконструкции боев под Мценском в рамках праздника «За околицей». Сами народные гуляния состоятся в прежнем формате в субботу, 6 июля.

Напомним, праздник состоится неподалеку от деревни Новоселки, которая считается бывшей усадьбой поэта Афанасия Фета. Событие украсят сельские подворья. А спортивные состязания, шахматный турнир и театрализованное представление «Охотничьи байки» станут прекрасным дополнением празднества.

Начало гуляний в 10 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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