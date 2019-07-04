2019-07-04T14:19:04+03:00
Происшествия

На Орловщине полицейские сожгли 300 килограмм дикорастущей конопли

Наркосодержащее растение обнаружили на заброшенной ферме в Болховском районе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине полицейские сожгли 300 килограмм дикорастущей коноплиНа Орловщине полицейские сожгли 300 килограмм дикорастущей коноплиФото: Архив "КП"
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На Орловщине полицейские сожгли более 300 килограммов дикорастущей конопли. Растение правоохранители обнаружили на заброшенной ферме в Болховском районе.

- На участке общей площадью 150 квадратных метров были обнаружены наркосодержащие растения без признаков культивации. В адрес администрации сельского поселения, на территории которого был выявлен очаг произрастания, направили предписание об уничтожении данных растений, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

К участку прибыли полицейские совместно с коллегами из наркоконтроля. При помощи сельскохозяйственной техники полторы тысячи растений конопли уничтожили. Их общий вес составил 330 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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