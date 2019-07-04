СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-04T13:19:00+03:00

Сегодня жители улицы Пушкина в Орле останутся без электричества Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

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Сегодня, 4 июля, жители улицы Пушкина в Орле останутся без электричества. По сообщению ОАО «Орёлоблэнерго», временно сети отключат из-за плановых работ.

Так, электроснабжение с 2 дня и до 17 часов отключат у жильцов домов № 112 и № 116. Также на время прекратит работу светофор на пересечении улицы Пушкина и 1-ой Курской.

Также сегодня в связи с проведением ремонтных работ компанией «Орелводоканал» до 16 часов будет отключено водоснабжение у абонентов по улицам Черепичной, 18 и 24А; Солнцевской, 8; Прожекторной, 19-40. До 2-х дня воды не будет по адресу улица Максима Горького, М. Горького, 63А.

ИСТОЧНИК KP.RU