В Орле почти 200 одиннадцатиклассников удостоились медали «За особые успехи в учении»
В Орле 191 одиннадцатиклассник удостоился медали «За особые успехи в учении». Такие итоги прошедшего учебного года в городских школах подвели чиновники на рабочем совещании в администрации Орла.
По словам Александра Шатохина, начальника управления образования, начиная с этого года, медаль вручается выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ и получившим отличные оценки успеваемости в школе. В 2019-м госэкзамен сдал 1 531 одиннадцатиклассник.
Александр Шатохин отметил, все сдававшие успешно справились с ЕГЭ по русскому языку. По информации чиновника, 28 школьников получили стобалльные результаты. Больше всего стобалльников подготовила школа № 5.
ИСТОЧНИК KP.RU