СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-04T11:40:58+03:00

В Орле почти 200 одиннадцатиклассников удостоились медали «За особые успехи в учении» Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Ее вручили выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ и получившим отличные оценки успеваемости в школе

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В Орле 191 одиннадцатиклассник удостоился медали «За особые успехи в учении». Такие итоги прошедшего учебного года в городских школах подвели чиновники на рабочем совещании в администрации Орла.

По словам Александра Шатохина, начальника управления образования, начиная с этого года, медаль вручается выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ и получившим отличные оценки успеваемости в школе. В 2019-м госэкзамен сдал 1 531 одиннадцатиклассник.

Александр Шатохин отметил, все сдававшие успешно справились с ЕГЭ по русскому языку. По информации чиновника, 28 школьников получили стобалльные результаты. Больше всего стобалльников подготовила школа № 5.

ИСТОЧНИК KP.RU