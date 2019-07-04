2019-07-04T11:40:58+03:00
Общество

В Орле почти 200 одиннадцатиклассников удостоились медали «За особые успехи в учении»

Ее вручили выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ и получившим отличные оценки успеваемости в школе
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле почти 200 одиннадцатиклассников удостоились медали «За особые успехи в учении»В Орле почти 200 одиннадцатиклассников удостоились медали «За особые успехи в учении»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

В Орле 191 одиннадцатиклассник удостоился медали «За особые успехи в учении». Такие итоги прошедшего учебного года в городских школах подвели чиновники на рабочем совещании в администрации Орла.

По словам Александра Шатохина, начальника управления образования, начиная с этого года, медаль вручается выпускникам, успешно сдавшим ЕГЭ и получившим отличные оценки успеваемости в школе. В 2019-м госэкзамен сдал 1 531 одиннадцатиклассник.

Александр Шатохин отметил, все сдававшие успешно справились с ЕГЭ по русскому языку. По информации чиновника, 28 школьников получили стобалльные результаты. Больше всего стобалльников подготовила школа № 5.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле комиссия одобрила ремонт в 32 дворах
Орловские студенты-иностранцы уйдут в поход по местам боевой славы
Жителям села Крутое в Орловской области обустроят дорогу к центральным улицам
Стало известно об отмене реконструкции боев под Мценском в рамках праздника «За околицей»
На Орловщине полицейские сожгли 300 килограмм дикорастущей конопли
Сегодня жители улицы Пушкина в Орле останутся без электричества
Пожилая орловчанка погибла от рук соседа-психа
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
Орловцы смогут приобрести жилье со сниженной ставкой по ипотеке
В орловской деревне ночью сгорел жилой дом
Роспотребнадзор нашел нарушения в детских лагерях на Орловщине
20-летнего орловца задержали с марихуаной
Сегодня орловским призывникам устроят торжественные проводы
Пожаловаться на сбор отходов орловцы могут через специальную платформу
К осени в Орле благоустроят три общественные территории
Орловские приставы навестили задолжников по квартплате
Орловец получил срок, избив соседа из-за кошки