2019-07-04T11:15:15+03:00
Общество

Орловцы смогут приобрести жилье со сниженной ставкой по ипотеке

Региональный бюджет просубсидирует строительство многоквартирных домов
Наталья Меркулова
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Региональный бюджет просубсидирует строительство многоквартирных домовРегиональный бюджет просубсидирует строительство многоквартирных домовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области просубсидируют строительство многоквартирных домов. Теперь жители региона смогут приобрести новое жилье с помощью ипотеки со сниженной процентной ставкой от 6,7%.

Это стало возможным благодаря инициативе правительства Орловской области, которую поддержало ПАО «Орелстрой». В рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» застройщик получил из регионального бюджета субсидии, которые компенсирует часть процентной ставки по ипотечным кредитам орловцев.

- Отличная новость для будущих новоселов! Теперь приобрести квартиру в одной из наших новостроек можно в ипотеку по рекордно низкой ставке 6,7 %. Особенность программы в ее доступности, - отметил Дмитрий Сучков, главный исполнительный директор ПАО «Орелстрой».

На своем официальном сайте застройщик уточняет, право на приобретение жилья на первичном рынке с таким ипотечным кредитом имеют граждане, проживающие в аварийных домах, семьи с несовершеннолетними детьми, ветераны боевых действий, инвалиды, работники бюджетной сферы и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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