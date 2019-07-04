В орловской деревне ночью сгорел жилой дом
Пламя разбушевалось из-за замыкания проводки
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орловской области спасатели боролись с пожаром, охватившим жилой дом. ЧП случилось в Хотынецком районе.
Сигнал о пожаре огнеборцам поступил, когда на часах было примерно 1.40: горит жило дом в деревне Студенка. Спасатели прибыли на место.
- В результате пожара дом выгорел внутри на площади 60 квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Предположительно, дом загорелся из-за за короткого замыкания проводки. К счастью. Обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU