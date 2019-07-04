В орловской деревне ночью сгорел жилой дом

СЕГОДНЯ 10:51 2019-07-04T10:51:49+03:00

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В Орловской области спасатели боролись с пожаром, охватившим жилой дом. ЧП случилось в Хотынецком районе.

Сигнал о пожаре огнеборцам поступил, когда на часах было примерно 1.40: горит жило дом в деревне Студенка. Спасатели прибыли на место.

- В результате пожара дом выгорел внутри на площади 60 квадратных метров, кровля обрушилась по всей площади, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Предположительно, дом загорелся из-за за короткого замыкания проводки. К счастью. Обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU