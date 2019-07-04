2019-07-04T10:18:20+03:00
Происшествия

20-летнего орловца задержали с марихуаной

Парень хранил при себе около 10 граммов наркотика
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
20-летнего орловца задержали с марихуаной20-летнего орловца задержали с марихуанойФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловском районе 20-летнего парня задержали с марихуаной. Причастность молодого человека к преступлению сотрудники отдела наркоконтроля установили при личном досмотре.

Обнаруженный прозрачный пакетик с веществом зеленого цвета правоохранители отправили на исследование. Согласно проведенной экспертизе, содержимым оказалась марихуана общим весом порядка 10 граммов.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле комиссия одобрила ремонт в 32 дворах
Орловские студенты-иностранцы уйдут в поход по местам боевой славы
Жителям села Крутое в Орловской области обустроят дорогу к центральным улицам
Стало известно об отмене реконструкции боев под Мценском в рамках праздника «За околицей»
На Орловщине полицейские сожгли 300 килограмм дикорастущей конопли
Сегодня жители улицы Пушкина в Орле останутся без электричества
Пожилая орловчанка погибла от рук соседа-психа
Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» признана лучшей на рынке маркетинга лояльности в России
В Орле почти 200 одиннадцатиклассников удостоились медали «За особые успехи в учении»
Орловцы смогут приобрести жилье со сниженной ставкой по ипотеке
В орловской деревне ночью сгорел жилой дом
Роспотребнадзор нашел нарушения в детских лагерях на Орловщине
Сегодня орловским призывникам устроят торжественные проводы
Пожаловаться на сбор отходов орловцы могут через специальную платформу
К осени в Орле благоустроят три общественные территории
Орловские приставы навестили задолжников по квартплате
Орловец получил срок, избив соседа из-за кошки