20-летнего орловца задержали с марихуаной
В Орловском районе 20-летнего парня задержали с марихуаной. Причастность молодого человека к преступлению сотрудники отдела наркоконтроля установили при личном досмотре.
Обнаруженный прозрачный пакетик с веществом зеленого цвета правоохранители отправили на исследование. Согласно проведенной экспертизе, содержимым оказалась марихуана общим весом порядка 10 граммов.
- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU