20-летнего орловца задержали с марихуаной

СЕГОДНЯ 10:18 2019-07-04T10:18:20+03:00

Парень хранил при себе около 10 граммов наркотика

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В Орловском районе 20-летнего парня задержали с марихуаной. Причастность молодого человека к преступлению сотрудники отдела наркоконтроля установили при личном досмотре.

Обнаруженный прозрачный пакетик с веществом зеленого цвета правоохранители отправили на исследование. Согласно проведенной экспертизе, содержимым оказалась марихуана общим весом порядка 10 граммов.

- В отношении орловца возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU