СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-04T09:56:08+03:00

Новобранцы уже готовятся пополнить ряды военных моряков, артиллеристов и нацгвардейцев

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Сегодня орловским призывникам устроят торжественные проводы. Событие подведет итоги весенней призывной компании 2019 года, которая завершится 15 июля.

Новобранцы из нашего региона уже готовятся пополнить ряды военных моряков, артиллеристов, нацгвардейцев, военнослужащих воздушно-космических сил России. Еще один орловец отправится в научную роту, в которой займется исследовательской работой.

Торжественные проводы традиционно пройдут в Военно-историческом музее. В адрес новобранцев здесь прозвучат напутственные слова от первых лиц города и области, от ветеранов и членов общественных организаций.

В завершение ребят ждет праздничный концерт.

Начало мероприятия в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU