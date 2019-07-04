Пожаловаться на сбор отходов орловцы могут через специальную платформу
Пожаловаться на сбор отходов орловцы могут через специальную технологическую платформу. Отслеживать общую ситуацию по мусорным вопросам будет информационная система «РЭО Радар», которую запустил ППК «Российский экологический оператор».
Суть платформы в том, что она будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами и следить за этим с помощью круглосуточного оператора по телефону: 8 800 600 90 08 и специального сайта. Через оба канала люди могут сообщать о нарушениях в своем городе и прикрепить доказательство проблемы в формате фото или видео.
Все поступившие сообщения, в свою очередь, проверит ППК «Российский экологический оператор». После их обработки будет отправляться запрос региональному оператору.
Стоит отметить, что в самой системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Такое решение поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях и оперативно устранять нарушения.
ИСТОЧНИК KP.RU