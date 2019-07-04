2019-07-04T09:36:13+03:00
Общество

Пожаловаться на сбор отходов орловцы могут через специальную платформу

Отслеживать общую ситуацию по мусорным вопросам будет информационная система «РЭО Радар»
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Пожаловаться на сбор отходов орловцы могут через специальную технологическую платформуПожаловаться на сбор отходов орловцы могут через специальную технологическую платформуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Пожаловаться на сбор отходов орловцы могут через специальную технологическую платформу. Отслеживать общую ситуацию по мусорным вопросам будет информационная система «РЭО Радар», которую запустил ППК «Российский экологический оператор».

Суть платформы в том, что она будет собирать жалобы жителей на тему обращения с отходами и следить за этим с помощью круглосуточного оператора по телефону: 8 800 600 90 08 и специального сайта. Через оба канала люди могут сообщать о нарушениях в своем городе и прикрепить доказательство проблемы в формате фото или видео.

Все поступившие сообщения, в свою очередь, проверит ППК «Российский экологический оператор». После их обработки будет отправляться запрос региональному оператору.

Стоит отметить, что в самой системе «РЭО Радар» будет создан личный кабинет для представителей субъектов РФ и региональных операторов. Такое решение поможет отслеживать и анализировать ситуацию на территориях и оперативно устранять нарушения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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