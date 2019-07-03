2019-07-03T15:53:08+03:00
Экономика

Орловские приставы навестили задолжников по квартплате

Для 42 жителей области их визит закончился арестом имущества
Наталья Меркулова
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Орловские приставы навестили задолжников по квартплатеОрловские приставы навестили задолжников по квартплатеФото: Архив "КП"
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Орловские приставы навестили задолжников по квартплате вместе с представителями организаций топливно-энергетического комплекса. В ходе совместного рейда они постучали в двери почти 3000 должников за потребленные электричества, газа и коммунальных услуг.

- В результате граждане оплатили 390 тысяч рублей долга. Для 42 жителей региона визит приставов закончился составлением актов ареста имущества на общую сумму более 260 тысяч рублей. Если они не погасят задолженность, то оно будет передано на реализацию, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области.

Напоминаем, информацию о своей задолженности можно узнать, на официальном сайте ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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