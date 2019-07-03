Орловец получил срок, избив соседа из-за кошки

СЕГОДНЯ 15:40 2019-07-03T15:44:48+03:00

Теперь ближайшие пять лет ему придется провести в колонии строгого режима

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Орловцев получил тюремный срок, избив соседа из-за кошки. Теперь ближайшие пять лет ему придется провести в исправительной колонии строгого режима.

Кошка стала причиной драки между соседями в поселке Нарышкино Орловской области. Животное испачкало коридор и это не понравилось одному из жильцов дома. Он сделал замечание соседу, попросил убрать за своим питомцем, но в ответ получил несколько сильных ударов.

37-летний хозяин животного вместе со своим знакомым, находясь в состояние алкогольного опьянения, напал на соседа и жесткого его избил.

- Мужчина ранее уже был судим за управление автомобилем в нетрезвом виде. Но так как у него на иждивении два несовершеннолетних ребенка суд учел это как смягчающее обстоятельство. Он признал свою вину и возместил пострадавшему нанесенный ущерб, - рассказали «КП» в пресс-службе Урицкого районного суда Орловской области.

Несмотря на это суд признал мужчину виновным по статье ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц по предварительному сговору).

ИСТОЧНИК KP.RU