2019-07-03T14:49:01+03:00
Происшествия

Орловчанку обокрали на рабочем месте

Вора полицейским удалось вычислить
Ольга СУПОНЕВА
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По статье "Кража" возбуждено уголовное делоПо статье "Кража" возбуждено уголовное делоФото: Архив "КП"
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Орловчанка стала жертвой вора на рабочем месте. У нее похитили сумку, в которой находились документы и мобильник.

Как рассказала полицейским женщина, все случилось в рабочий день. В кабинет, где она трудится, заходил незнакомый мужчина, после этого визита сумка и исчезла. Полицейские возбудили уголовное дело и взялись за розыск похитителя. Им удалось вычислить вора.

- Им оказался 42-летний житель Хотынецкого района, который уже некоторое время находился в Орле. У него был изъят похищенный сотовый телефон. Сумку мужчина выбросил, - рассказали детали случившегося в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас любитель поживиться чужим задержан. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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