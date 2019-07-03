Орловчанку обокрали на рабочем месте

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-03T14:49:01+03:00

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Орловчанка стала жертвой вора на рабочем месте. У нее похитили сумку, в которой находились документы и мобильник.

Как рассказала полицейским женщина, все случилось в рабочий день. В кабинет, где она трудится, заходил незнакомый мужчина, после этого визита сумка и исчезла. Полицейские возбудили уголовное дело и взялись за розыск похитителя. Им удалось вычислить вора.

- Им оказался 42-летний житель Хотынецкого района, который уже некоторое время находился в Орле. У него был изъят похищенный сотовый телефон. Сумку мужчина выбросил, - рассказали детали случившегося в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас любитель поживиться чужим задержан. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU