Орловчанку обокрали на рабочем месте
Орловчанка стала жертвой вора на рабочем месте. У нее похитили сумку, в которой находились документы и мобильник.
Как рассказала полицейским женщина, все случилось в рабочий день. В кабинет, где она трудится, заходил незнакомый мужчина, после этого визита сумка и исчезла. Полицейские возбудили уголовное дело и взялись за розыск похитителя. Им удалось вычислить вора.
- Им оказался 42-летний житель Хотынецкого района, который уже некоторое время находился в Орле. У него был изъят похищенный сотовый телефон. Сумку мужчина выбросил, - рассказали детали случившегося в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Сейчас любитель поживиться чужим задержан. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU