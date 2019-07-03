В Орле откроется выставка работ самобытной художницы Елизаветы Бём

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-03T13:57:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Работы самобытной художницы Елизаветы Бём смогут увидеть орловцы с 10 июля. Экспозицию в краеведческом музее составят произведения из частной коллекции. Это и винтажные открытки, и иллюстрации из книг, выпущенных в на рубеже 19-20 веков в Париже, Санкт-Петербурге, Нью-Йорке, и раритетное издание книги-альбома «Типы из записок охотника Тургенева в силуэтах Елизаветы Бём» 1883-го года выпуска, а также экземпляры из альбома не почтовых открыток и легендарная азбука.

- Елизавета Бём признана непревзойдённым мастером художественного оформления открытого письма. По ее рисункам было выпущено более трёхсот открыток. В советское время это имя было забыто, а работы Бём использовались без упоминания автора. В наши дни память о творчестве русской художницы возрождается, - рассказали «КП» работники музея.

Помимо выставки для посетителей музея заготовлены экскурсии и мастер-классы, а также возможность сделать памятные снимки на фоне картин и приобрести сувенирную продукцию.

Выставка продлится до 25 августа.

Адрес: улица Гостиная, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU