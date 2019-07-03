2019-07-03T13:17:38+03:00
Общество

В Зареченском микрорайне в Орле скорректируют транспортную схему

Район разрастается, и некоторыми остановками общественного транспорта жители уже не пользуются
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Зареченском микрорайне в Орле скорректируют транспортную схемуВ Зареченском микрорайне в Орле скорректируют транспортную схемуФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Зареченском микрорайне в Орле скорректируют транспортную схему. Такое поручение дал глава городской администрации на рабочем совещании своему заместителю по вопросам городского хозяйства и транспорта Евгению Гришину.

Ситуация в микрорайоне сложилась двоякая. С одной стороны, жители Зареченского жалуются на недостаток парковочных мест. По этой причине владельцы оставляют свои автомобили прямо на обочине дорог. А это препятствует движению общественного транспорта. С другой стороны, район разрастается, и некоторыми остановками жители уже не пользуются.

- Александр Муромский обратил внимание на необходимость установки знаков 3.28 «Стоянка запрещена». Евгению Гришину при взаимодействии с Госавтоинспекцией поручено разобраться с транспортным обслуживанием микрорайона «Зареченский», - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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