Орловцев ждут на празднике «Все начинается с семьи»
Орловцев ждут на празднике «Все начинается с семьи», посвященному памяти святых Петра и Февронии. Гости мероприятия познакомятся с историей праздника, его традициями и символами, а также смогут присоединиться к Всероссийской акции «Ромашка Победы». Напомним, акция стартовала два года назад в День любви, семьи и верности и продлится 1000 дней – до 75-летия Победы в мае 2020 года.
- Вместе мы прочтем фронтовые письма наших земляков к их семьям и вспомним о своих воевавших предках. Все желающие смогут сделать заветный фронтовой треугольник с надписью «Помним и чтим». Все это способствует сплочению семьи и формированию знаний о прошлом Орловского края, - рассказали «КП» организаторы.
Также во время мероприятия наградят победителей фотоконкурса «В объективе семья».
Вход на мероприятие свободный.
КОГДА? ГДЕ?
6 июля в 11.00
Орловский краеведческий музей (ул. Гостиная, 2)
ИСТОЧНИК KP.RU