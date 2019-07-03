2019-07-03T13:06:13+03:00
Общество

Орловцев ждут на празднике «Все начинается с семьи»

Чествование семейных традиций и акция «Ромашка Победы» пройдет в краеведческом музее
Наталья Меркулова
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Орловцев ждут на празднике «Все начинается с семьи»Орловцев ждут на празднике «Все начинается с семьи»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловцев ждут на празднике «Все начинается с семьи», посвященному памяти святых Петра и Февронии. Гости мероприятия познакомятся с историей праздника, его традициями и символами, а также смогут присоединиться к Всероссийской акции «Ромашка Победы». Напомним, акция стартовала два года назад в День любви, семьи и верности и продлится 1000 дней – до 75-летия Победы в мае 2020 года.

- Вместе мы прочтем фронтовые письма наших земляков к их семьям и вспомним о своих воевавших предках. Все желающие смогут сделать заветный фронтовой треугольник с надписью «Помним и чтим». Все это способствует сплочению семьи и формированию знаний о прошлом Орловского края, - рассказали «КП» организаторы.

Также во время мероприятия наградят победителей фотоконкурса «В объективе семья».

Вход на мероприятие свободный.

КОГДА? ГДЕ?

6 июля в 11.00

Орловский краеведческий музей (ул. Гостиная, 2)

ИСТОЧНИК KP.RU

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