В Орле футбольный фанат заплатит штраф за сомнительный баннер

СЕГОДНЯ 12:10 2019-07-03T12:10:25+03:00

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В Орле суд оштрафовал футбольного фаната за сомнительный баннер на матче. 26-летнему болельщику придется раскошелиться на три тысячи рублей.

Баннер с надписью «Орел против Fan - ID» мужчина пронес на матч, состоявшийся между ФК «Орел» и нововоронежским «Атомом» на стадионе Ленина в мае. Его болельщик разместил на ограждении трибун. Тем самым мужчина нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, закрепленные в Кодексе РФ об административных правонарушениях.

А именно: указанный баннер был больше установленного размера, пронес мужчина его без согласования, да и к содержанию у правоохранителей возникли вопросы. В итоге был составлен административный протокол.

Как гласит постановление Советского районного суда, вину свою болельщик полностью признал. Учитывая его материальное положение и раскаяние, суд назначил мужчине штраф в размере трех тысяч рублей.

Это далеко не первый случай, когда российские футбольные фанаты протестуют против системы идентификации болельщиков, проще Fan-ID. Она успешно работала при проведении ЧМ-2018 в России, однако не все болельщики хотят быть узнанными. В случае, если фанаты совершают какие-либо правонарушения, система может попросту не пустить их на матч.

ИСТОЧНИК KP.RU