2019-07-03T12:10:25+03:00
Общество

В Орле футбольный фанат заплатит штраф за сомнительный баннер

Болельщику придется раскошелиться на три тысячи рублей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Баннер, из-за которого мужчине придется заплатить штрафБаннер, из-за которого мужчине придется заплатить штраф
Изменить размер текста:

В Орле суд оштрафовал футбольного фаната за сомнительный баннер на матче. 26-летнему болельщику придется раскошелиться на три тысячи рублей.

Баннер с надписью «Орел против Fan - ID» мужчина пронес на матч, состоявшийся между ФК «Орел» и нововоронежским «Атомом» на стадионе Ленина в мае. Его болельщик разместил на ограждении трибун. Тем самым мужчина нарушил правила поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, закрепленные в Кодексе РФ об административных правонарушениях.

А именно: указанный баннер был больше установленного размера, пронес мужчина его без согласования, да и к содержанию у правоохранителей возникли вопросы. В итоге был составлен административный протокол.

Как гласит постановление Советского районного суда, вину свою болельщик полностью признал. Учитывая его материальное положение и раскаяние, суд назначил мужчине штраф в размере трех тысяч рублей.

Это далеко не первый случай, когда российские футбольные фанаты протестуют против системы идентификации болельщиков, проще Fan-ID. Она успешно работала при проведении ЧМ-2018 в России, однако не все болельщики хотят быть узнанными. В случае, если фанаты совершают какие-либо правонарушения, система может попросту не пустить их на матч.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев ждут на празднике «Все начинается с семьи»
Цивилизация до орловских деревень будет добираться по госпрограмме
Стали известны подробности пожара в старинном доме в центре Орла
В Орле отремонтируют мост через Орлик в Детском парке
Московская фирма станет застройщиком на улице Лескова в Орле
Орловцам помогут найти работу на ярмарке вакансий
В Орле создадут сайт-специфик спектакль о родном городе
Найдена причина неприятных запахов с производства орловского ветсанутильзавода
Под Орлом саперы обследовали найденные на приусадебном участке военные снаряды
В Орле лже-работник водоканала обокрал пожилую женщину
В подготовке ко Дню города в Орле усилят уборку общественных мест
Старинный дом полыхал в центре Орла
В Орле грабитель пытался снять золотую цепь со спящей женщины
Орловцев приглашают на реконструкцию боев под Мценском
На все сто: трое орловских выпускников получили по два стобалльных результата на ЕГЭ
В Орле затянувшаяся стройка многоэтажки обернулась уголовным делом