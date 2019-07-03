2019-07-03T12:09:33+03:00
Происшествия

Стали известны подробности пожара в старинном доме в центре Орла

Во время тушения спасатели эвакуировали 22 человека
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Фото с места происшествия предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Орловской областиФото с места происшествия предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Орловской области
Изменить размер текста:

Стали известны подробности пожара в старинном доме в центре Орла. Памятник архитектуры, а именно расселенный нежилой дом № 59 по улице Московской, пламя охватило минувшим вечером, 2 июля.

Напомним, пожар случился около девяти часов вечера. Пожарным удалось потушить возгорание и спасти от огня находящийся рядом четырехэтажный жилой дом. В ходе тушения спасателям пришлось эвакуировать 22 человека.

- В результате пожара здание выгорело изнутри на площади 150 квадратных метров. Кровля сгорела и обрушилась на такой же площади. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Выяснением причин пожара и размера ущерба продолжают заниматься специалисты.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – двенадцать выездов на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в Орле и области»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловцев ждут на празднике «Все начинается с семьи»
Цивилизация до орловских деревень будет добираться по госпрограмме
В Орле футбольный фанат заплатит штраф за сомнительный баннер
В Орле отремонтируют мост через Орлик в Детском парке
Московская фирма станет застройщиком на улице Лескова в Орле
Орловцам помогут найти работу на ярмарке вакансий
В Орле создадут сайт-специфик спектакль о родном городе
Найдена причина неприятных запахов с производства орловского ветсанутильзавода
Под Орлом саперы обследовали найденные на приусадебном участке военные снаряды
В Орле лже-работник водоканала обокрал пожилую женщину
В подготовке ко Дню города в Орле усилят уборку общественных мест
Старинный дом полыхал в центре Орла
В Орле грабитель пытался снять золотую цепь со спящей женщины
Орловцев приглашают на реконструкцию боев под Мценском
На все сто: трое орловских выпускников получили по два стобалльных результата на ЕГЭ
В Орле затянувшаяся стройка многоэтажки обернулась уголовным делом