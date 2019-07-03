Стали известны подробности пожара в старинном доме в центре Орла
Стали известны подробности пожара в старинном доме в центре Орла. Памятник архитектуры, а именно расселенный нежилой дом № 59 по улице Московской, пламя охватило минувшим вечером, 2 июля.
Напомним, пожар случился около девяти часов вечера. Пожарным удалось потушить возгорание и спасти от огня находящийся рядом четырехэтажный жилой дом. В ходе тушения спасателям пришлось эвакуировать 22 человека.
- В результате пожара здание выгорело изнутри на площади 150 квадратных метров. Кровля сгорела и обрушилась на такой же площади. Пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Выяснением причин пожара и размера ущерба продолжают заниматься специалисты.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – двенадцать выездов на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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