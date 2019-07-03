В Орле отремонтируют мост через Орлик в Детском парке

СЕГОДНЯ 11:56 2019-07-03T11:59:18+03:00

Жалобы орловцев на плачевное состояние моста обсудили в городской администрации Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Многочисленные жалобы орловцев на его плачевное состояние обсудили в администрации города

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Вчера, 2 июля, на рабочем совещании в администрации Орла, чиновники обсудили вопросы по благоустройству города. Одной из повесток дня стало плачевное состояние деревянного моста в месте слияния Оки и Орлика в Детском парке.

Засохшие деревья рядом с мостом также беспокоят жителей городаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Горожане уже неоднократно поднимали этот вопрос в соцсетях, отмечая – «одно неверное движение и все». По наблюдению некоторых орловцев в аварийном состоянии мост уже несколько лет.

Спуститься по ступенькам к мосту - непростая задачаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Напомним, его обрушение 9 мая 2010 года чудом обошлось без пострадавших, 12 человек оперативно успели вытащить из воды. Сегодня проблема встала снова.

- 5 августа в парке собирается большое количество людей, поэтому я считаю необходимым произвести ремонт моста до праздника, - заявил глава города Александр Муромский.

Перила моста в Детском парке покрылись ржавчинойФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

На данный момент проведено обследование моста и подготовлена смета на его ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU