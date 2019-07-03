2019-07-03T11:50:26+03:00
Общество

Московская фирма станет застройщиком на улице Лескова в Орле

Соответствующий документ уже подписан
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Московская фирма станет застройщиком на улице Лескова в ОрлеМосковская фирма станет застройщиком на улице Лескова в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле состоялся аукцион по выбору инвестора на застройку территории в центре Советского района, ограниченной улицами Лескова, Полесской и переулком Лескова. Победила на торгах московская фирма ООО «Спецстройогнеупор».

Первый замглавы городской администрации Олег Минкин отметил, что в рамках контракта застройщик обязуется в течение шести месяцев с даты подписания разработать проект планировки территории. В течение двух лет фирма должна будет передать в городскую собственность 15 благоустроенных жилых помещений общей площадью не менее 800 квадратных метров.

Кроме того, в течение трех месяцев после заключения договора фирма должна будет снести все расположенные здесь аварийные дома. Олег Минкин уточнил, что строительство нового здания будет производиться в сроки, установленные соответствующим разрешением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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